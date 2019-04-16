Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили спустя восемь часов после его начала

Как пишет газета Le Figaro, теперь спасатели будут следить остаточными очагами и охлаждать горячие конструкции, чтобы пламя не возобновилось.

Один пожарный, по данным спасателей, пострадал в ходе тушения собора Парижской Богоматери. Как передает французское телевидение, он получил тяжелые травмы. Всего к борьбе с огнем привлечены около 400 человек. По словам руководства пожарной службы, две башни собора удалось спасти. Однако огонь уничтожил две трети кровли здания, пишет газета Le Monde со ссылкой на представителя МВД. Пожарным удалось спасти часть реликвий, в том числе Терновый венец, сказал телеканалу BFM священник собора Патрик Шове.

В соборе Парижской Богоматери сгорела сама история Франции, считает президент республики Эмманюэль Макрон. Он ночью побывал также внутри собора, пока пожарные боролись с пламенем на крыше здания. Он пробыл там недолго, осмотрев состояние здания.

Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделяет 100 млн. евро на реконструкцию Нотр-Дам де Пари. Предприниматели владеют в том числе аукционным домом Christie's, а также брендами модной одежды, среди которых Gucci и Yves Saint Laurent. Власти Франции планируют запустить сегодня общенациональный сбор средств на восстановление здания собора. По словам попечителей храма, на реконструкцию после пожара может потребоваться порядка десяти лет.