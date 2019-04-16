Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен, передает AFP

Это случилось спустя восемь часов после того, как на крыше храма вспыхнул огонь. Сообщается, что открытого огня пожарные уже не наблюдают, идет проливка конструкции. Здание серьезно пострадало. Практически полностью сгорела кровля, обрушился шпиль. Однако, по словам парижских властей, уцелела алтарная часть и крест. Удалось спасти ценности и предметы искусства. К борьбе с огнем были привлечены около 400 человек. Пока известно, что один пожарный получил тяжелые травмы во время тушения пожара.