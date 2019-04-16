Турция отвергает ультиматумы США из-за покупки российских комплексов С-400

Угрозы Вашингтона негативно отражаются на американо-турецких отношениях, предупредил турецкий министр обороны Хулуси Акар. По его мнению, покупка российских комплексов не должна спровоцировать санкции со стороны Штатов, поскольку Анкара не является противником Америки и остается приверженцем НАТО. О возможных санкциях американские официальные лица предупреждали на прошлой неделе. Кроме того, США приостановили поставки в Турцию, которые связаны с истребителями-бомбардировщиками F-35.