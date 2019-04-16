Общенациональный сбор средств на восстановление собора Парижской Богоматери должны открыть сегодня во Франции

По некоторым данным, для этого могут учредить специальный фонд. Здание уже получило значительный ущерб. В частности, из-за пожара обрушился шпиль собора. Один их попечителей храма сказал журналистам, что на восстановление может потребоваться не менее десяти лет. ЮНЕСКО выразила готовность помочь французским властям. Шесть лет назад собор отметил 850-летие своей истории. Ежегодно его посещали около 14 млн. туристов.