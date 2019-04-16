Алтарь и алтарный крест собора Парижской Богоматери сохранились при пожаре

, заверила мэр французской столицы Анн Идальго. В крыше здания образовалась большая дыра, там, где был шпиль, его обломки находятся внутри, приводит газета Le Monde слова главы города. Ранее мэр заверила, что пожарным удалось спасти из здания ценные предметы культуры и художественные произведения. Тем временем борьба с огнем еще не прекращалась, около 400 человек уже несколько часов пытаются потушить пламя, которое охватило крышу собора.