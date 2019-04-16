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00:00, 16 апреля 2019

Первую серию финального сезона нашумевшего сериала «Игра Престолов» в США посмотрели почти 17,5 миллионов зрителей

Это рекорд для премьерных эпизодов – отмечает телеканал HBO. Каждый год аудитория фэнтезийной киносаги только растет, что нехарактерно для сериалов в целом. Как правило, со временем количество зрителей постепенно снижается. Воскресная премьера была также самым обсуждаемым событием в соцсетях: в твиттере «Игра Престолов» упоминалась около 5 миллионов раз. Создатели с сожалением отмечают, что не обошли вниманием первый эпизод и интернет-пираты. Правда, число нелегальных скачиваний подсчитать трудно.

Российские зрители увидели премьеру восьмого сезона одновременно со всем остальным миром. Для этого жителям центрального региона страны нужно было проснуться уже к четырем часам утра.



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