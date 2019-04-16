Семеро человек оказались на скамье подсудимых в Крайстчерче по делу о распространении видео стрельбы в мечетях

Семеро человек оказались на скамье подсудимых в новозеландском Крайстчерче по делу о распространении видео стрельбы в мечетях. Как сообщает телеканал «New Zealand Vision», ролик, на котором был запечатлен теракт, был признан властями страны нежелательным, а его публикация запрещена. Максимальным наказанием, предусмотренным за правонарушение, является тюремное заключение на срок до 14 лет.

Нападения, о которых идет речь, произошли в середине марта. Их совершил 28-летний австралиец Брентон Таррант. Жертвами теракта стали 50 человек.