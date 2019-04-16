Пресненский суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение дела против футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Свои показания дают свидетели нападений, из-за которых спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью.

За первую неделю рассмотрения дела суд успел допросить девять свидетелей и одного потерпевшего по уголовному делу против футболистов. На последнем заседании свои показания давали сотрудники ресторана «Кофемания», где компания, в которой были Кокорин и Мамаев, напала на чиновника Дениса Пака. В суде также огласили расшифровки видео— и аудиофайлов с записями конфликта с водителем Виталием Соловчуком, потасовка с ним произошла за некоторое время до конфликта в ресторане. Как следует из записи, предположительно брат Александра Кокорина Кирилл грозился избить Соловчука до смерти за то, что он обозвал футболистов «петухами». Защита настаивала на том, что пока не была проведена экспертиза, подтверждающая личности тех, чьи голоса звучали на записи.

Всего по делу заявлено более 40 свидетелей. Обвиняемые свою вину в целом признают, но отрицают, что действовали из хулиганских побуждений