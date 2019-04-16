Госдума сегодня в третьем чтении рассмотрит законопроект об изоляции Рунета

В случае принятия он вступит в силу в ноябре этого года.

Третье чтение нашумевшей инициативы, как ожидается, станет в основном техническим: основные поправки были приняты еще во втором. На прошлой неделе законопроект поддержали 320 депутатов. Самым ярким из немногочисленных критиков документа оказался член фракции ЛДПР Сергей Иванов. Он заявил, что инициатива лишает граждан прав на свободу в Интернете и вводит «цифровое рабство».

Авторы законопроекта, напротив, утверждают, что главная его цель – защита от внешних угроз. Если Рунет попытаются отключить, Роскомнадзор возьмет управление трафиком на себя. Кроме того, предусмотрено создание параллельной системы блокировок, которая будет фильтровать запрещенный контент. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, в том числе это поможет в борьбе с мессенджером Telegram. Реализация инициативы обойдется в сумму свыше 30 миллиардов рублей.

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко на словах поддержала законопроект, подчеркнув, что «отгораживаться от мира» Россия не планирует.