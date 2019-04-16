Французские пожарные, вероятно, не смогут спасти деревянные конструкции Собора Парижской Богоматери
Глава МВД и вовсе не исключил полного разрушения здания – об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. Крыша католического храма уже обрушилась. Из Собора эвакуируют предметы искусства. Наиболее ценные из них временно разместят в мэрии.
Переоценить культурное значение Нотр-Дам де Пари невозможно – сказал «Эху Москвы» директор Русского музея Владимир Гусев.
Официально о причинах пожара пока не сообщается.
Уже с завтрашнего дня во Франции запустят кампанию по сбору средств для восстановления католического храма.