Французские пожарные, вероятно, не смогут спасти деревянные конструкции Собора Парижской Богоматери

Глава МВД и вовсе не исключил полного разрушения здания – об этом сообщает Ассошиэйтед Пресс. Крыша католического храма уже обрушилась. Из Собора эвакуируют предметы искусства. Наиболее ценные из них временно разместят в мэрии.

Переоценить культурное значение Нотр-Дам де Пари невозможно – сказал «Эху Москвы» директор Русского музея Владимир Гусев.

Официально о причинах пожара пока не сообщается.

Уже с завтрашнего дня во Франции запустят кампанию по сбору средств для восстановления католического храма.