Компания «Харли-Дэвидсон» отзывает в России более 180 мотоциклов из-за дефекта тормозов

Как сообщается на сайте Росстандарта речь идет о моделях XG1. Владельцы могут сами определить, попадает ли их мотоцикл под программу бесплатной замены тормозных суппортов. Список VIN-номеров опубликован на сайте ведомства. Отзываются все экземпляры, проданные с начала 2015 года по настоящее время.

Прошлой осенью «Харли-Дэвидсон» отозвала почти 250 тысяч мотоциклов по всему миру, включая и России, из-за проблем со сцеплением.