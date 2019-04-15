В Госдепартаменте не исключают возможности проведения очередной встречи между лидерами США и КНДР
Глава внешнеполитического ведомства Майкл Помпео сказал, что Дональд Трамп «полон решимости добиваться прогресса при помощи дипломатии». Так он прокомментировал высказывание Ким Чен Ына, который ранее выразил готовность провести третий саммит с главой Белого дома несмотря на неудачно завершившуюся встречу в Ханое. Не исключено, что очередные переговоры между глава двух государств пройдут уже в этом году.