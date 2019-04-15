Четыре спутника связи OneWeb запустят в этом году с космодрома «Восточный»

Это следует из закупочных материалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, — сообщает РИА Новости. Ранее гендиректор компании Главкосмос говорил, что первый старт с «Восточного» по программе OneWeb планируется провести только в следующем году.

В рамках проекта планируется создать на орбите группировку спутников, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. Первые аппараты связи были запущены в конце февраля.