Четыре спутника связи OneWeb запустят в этом году с космодрома «Восточный»
Это следует из закупочных материалов Центра эксплуатации наземной космической инфраструктуры, — сообщает РИА Новости. Ранее гендиректор компании Главкосмос говорил, что первый старт с «Восточного» по программе OneWeb планируется провести только в следующем году.
В рамках проекта планируется создать на орбите группировку спутников, которая обеспечит широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру. Первые аппараты связи были запущены в конце февраля.