Члена столичной ОНК вызвали на допрос по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok

Евгений Еникеев, который также входит в Московскую Хельсинскую группу расскзал «Интерфаксу», что получил вызов на допрос. Он отметил, что не понимает действия следователя и ничего не знает об этом деле. Правозащитник предположил, что допрос является поводом не пускать его к арестованным фигурантам в СИЗО, в том числе к французу Филиппу Дельпалю. Ранее Еникеев сообщал о нарушении прав иностранного гражданина.