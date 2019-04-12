Директор Государственного Русского музея обеспокоен судьбой Нотр-Дама, где произошло возгорание

Директор Государственного Русского музея Владимир Гусев обеспокоен судьбой Нотр-Дама, где произошло возгорание. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не просто памятник архитектуры и истории — это символ европейской цивилизации. Остается надеяться, что пожар не пройдет внутрь и обрушение внешних конструкций не приведет к обрушению сводов, потому что там бесценные витражи, произведения изобразительного и религиозного искусства. Уже то, что поливают водой, нанесет непоправимый ущерб», — отметил В.Гусев.