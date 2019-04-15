Соединенные Штаты вместе с союзниками могут выделить Венесуэле 10 миллиардов долларов в случае отставки Мадуро

Соединенные Штаты вместе с союзниками могут выделить Венесуэле 10 миллиардов долларов в случае отставки Николаса Мадуро.

В эфире телеканала FOX Business министр финансов США Стивен Мнучин сказал, что стране есть, что предложить народу Венесуэлы, как только произойдут изменения в правительстве. Он в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон полностью поддерживает правительство Хуана Гуайдо. Ранее госсекретарь США говорил, что для восстановления экономики Боливарианской республики потребуется до 50 миллиардов долларов. Средства могут поступить не только от Соединенных Штатов, но и от других стран по всему миру.