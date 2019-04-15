Россия полностью прекратила сотрудничество с НАТО и по гражданской, и по военной линиям

Замглавы российского МИД отметил, что Североатлантический альянс пока не может выйти из тупика в отношениях с Москвой.

Этот шаг не окажет сильного влияния на контакт России с Западом. Сотрудничество последних пяти лет и так не было плодотворным, — сказал в эфире Эха политолог Алексей Малашенко.

За последние годы система сотрудничества между сторонами была разбалансирована, поэтому все встречи по этому вопросу лишены смысла, — добавил Малашенко.