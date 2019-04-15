Несущая конструкция Собора Парижской Богоматери объята пламенем. Из-за пожара уже обрушилась крыша собора

В Париже горит один из символов французской столицы – Собор Парижской Богоматери. Огнем объяты несущие конструкции католического здания.

Собор Парижской Богоматери, который насчитывает почти 900-летнюю историю, загорелся примерно два часа назад. Причина случившегося пока неизвестно, однако французские издания отмечают, что там проводили реставрационные работы, и предположительно возгорание произошло в строительных лесах. По сообщениям зарубежных информагентств, полностью обрушился шпиль Собора и его крыша, рухнули часы Нотр-Дама. По данным агентства ТАСС, огонь приближается к смотровой площадке. Языки пламени и дым видны за несколько километров от места происшествия. В тушении пожара участвуют несколько сотен человек, однако власти пока не готовы сказать, сколько понадобится времени на борьбу с огнем. Заммэра Парижа Эмманюэль Грегуар, в свою очередь, сообщил, что пожарные пытаются спасти произведения искусства. По последним данным МВД Франции, в результате пожара в Соборе Парижской Богоматери никто не пострадал. Тем временем из-за инцидента президент страны Эмманюэль Макрон отменил свое обращение к активистам движения «желтые жилеты» и прибыл к Нотр-Даму вместе с премьером Эдуаром Филиппом, сообщает телеканал BFM.

Соболезнования в связи с пожаром в Соборе Парижской Богоматери выразили в Евросоюзе, а в Юнеско сообщили, что внимательно следят за происходящим.