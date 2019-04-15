Гринпис России просит Генпрокуратуру не допустить изъятия земель из парка «Лосиный остров»

Соответствующее предостережение надзорное ведомство должно направить в министерство природы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте экологической организации. В тексте говорится, что Минприроды хочет исключить из территории лесного массива 140 гектаров для строительства дублера Щелковского шоссе. Однако, отмечают в Гринпис, это запрещено федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях».