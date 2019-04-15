Караван мигрантов численностью порядка 3 тысячи человек направился к границе США через Мексику.

Иностранцев сопровождают сотрудники местной полиции и спасательных служб, — пишет газета Миленио. По некоторым данным, путь каравана пройдет через столицу Мексики. Там для них будет оборудован временный лагерь.

Президент США Дональд Трамп в конце марта пригрозил закрыть границу, если латиноамериканская страна не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день мексиканский лидер Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что не будет вступать в полемику с главой Белого дома из-за его угроз.