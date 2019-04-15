Крыша собора Парижской Богоматери во французской столице полностью обрушилась из-за пожара. Экстренные службы пытаются взять огонь под контроль, но в ближайшее время потушить его, скорее всего, не удастся.

Постройку 12 века можно будет спасти, если не пострадают каменные конструкции, — сказал историк архитектуры Сергей Кавтарадзе.

Президент Франции Эммануэль Макрон направляется к собору. Он отложил свое обращение к нации по завершению больших дебатов. О пострадавших в результате пожара пока ничего неизвестно. Прокуратура начала расследование.