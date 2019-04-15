Страны ЕС решили начать переговоры с США по вопросам торговли

По сведениям телеканала Sky News, они коснутся снижения взаимных тарифов на промышленные товары. По данным вещателя, единственной страной, проголосовавшей против этого шага, стала Франция. Президент Эммануэль Макрон ранее говорил, что Евросоюзу не нужно заключать торговые договоренности с любой страной, вышедшей из Парижского соглашения по климату. За переговоры выступила Германия, которая хочет избежать американских тарифов на продукцию автогигантов Фольксваген, BMW и Даймлер.