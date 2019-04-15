Минюст США опубликует доклад спецпрокурора Роберта Мюллера на этой неделе

Как говорится в заявлении пресс-секретаря американского ведомства, документ об итогах расследования вмешательства России в выборы выйдет в отредактированном виде. В частности, конфиденциальной была признана информация о сформированном Мюллером жюри присяжных. Представители Демократической партии в Конгрессе требуют представить доклад без купюр.

Основные выводы, к которым пришла команда спецпрокурора за 22 месяца расследования, были озвучены в конце марта. Главный итог работы – отсутствие доказательств сговора между Трампом или его окружением с Россией по вопросу президентских выборов 2016-го года.