Мосгорсуд отказался восстановить временно отстраненного Рауфа Арашукова в должности сенатора

Апелляция обвиняемого в организации заказных убийств и участии в преступном сообществе была отклонена. Сам Арашуков считает, что дело в его отношении было заведено с целью лишения полномочий, — его слова приводит Интерфакс.

Сенатор был задержан в конце января. Сообщалось, что верхняя палата парламента может и вовсе лишить его полномочий из-за непредоставления данных о доходах. Арашуков оказался единственным членом Совфеда, чья декларация вовремя не появилась на сайте.