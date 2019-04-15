Британские власти предлагают запретить детям ставить лайки в соцсетях

Новый кодекс оказания услуг в онлайн-сервисах подготовил местный регулятор – Офис комиссара по информации. Инициатива связана с книгой о вреде интернет-зависимости, которую опубликовало правительство Великобритании. Документ требует включать максимальные настройки конфиденциальности для детей, в частности, по умолчанию должна быть отключена геолокация. В кодексе говорится, что онлайн-платформы не должны подталкивать малолетних пользователей к тому, чтобы они предоставляли излишние данные о себе. В числе таких методов мотивации упоминаются лайки в Фейсбуке и Инстаграме. Документ проходит стадию общественной консультации.