Убитые в Тюмени сторонники ИГИЛ* могли планировать теракт в кинотеатре

По словам источников интернет-издания Znak.com, предполагаемые террористы неоднократно приходили в местные торгово-развлекательные центры на сеансы детских фильмов, но покидали кинозалы через 15 минут после начала. Такая активность перед майскими праздниками сильно насторожила правоохранителей. Сообщается, что оба мужчины были в разработке спецслужб как минимум полгода, за их домами вели слежку. Уроженцы Ингушетии были убиты в ночь на 13 апреля во время контртеррористической операции.

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