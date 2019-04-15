Россия отправит в Центральноафриканскую республику 30 военных для участия в миссии ООН

Такое распоряжение подписал президент Владимир Путин. В ЦАР отправится офицер связи, штабные специалисты и военные наблюдатели. Кроме этого, пятеро военных дополнят миротворческую миссию ООН на Кипре.

С 2012-го года в Центральноафриканской республике идет гражданская война. В последние несколько лет в этой стране, как неоднократно сообщали разные источники, находятся российские наемники из ЧВК «Вагнер». Их деятельность расследовали журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев, погибшие летом прошлого года.