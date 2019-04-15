Самолет британской авиакомпании EasyJet, выполнявший рейс из Лондона в Лиссабон, экстренно сел в Порту и улетел без пассажиров. Они добирались до точки назначения на автобусе, — пишет Daily Mail. Рейс был перенаправлен из-за временного закрытия взлетно-посадочной полосы в португальской столице. По прибытии в Порту клиентам авиакомпании сказали, что они вернутся на борт после дозаправки. Спустя пять часов было объявлено, что рейс улетел без пассажиров, так как экипаж «превысил установленный законом лимит рабочего времени». Взамен перевозчик предложил воспользоваться автобусом, из-за этого люди попали в аэропорт с восьмичасовой задержкой.