Евросоюз окончательно утвердил поправки к газовой директиве

Она должна распространить правила рынка ЕС на газопроводы третьих стран

Как сообщает пресс-служба совета Европейского союза, документ вступит в силу через 20 дней. После этого у государств, входящих в содружество, будет девять месяцев на то, чтобы принять соответствующие поправки в собственное законодательство. Изменение правил затронет и «Северный поток-2». Предполагается, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор. Дочка российской госкорпорации изучает возможность создать отдельную компанию, которая достроит последние 50 километров трубы в территориальных водах Германии.