Суд отклонил иск администрации Волоколамска о закрытии мусорного полигона «Ядрово»

Данные материалов суда приводит агентство РАПСИ. Власти города пожаловались на оператора свалки летом прошлого года, поводом стал выброс сероводорода. В мае 2018-го суд также отклонил два иска местных жителей, они требовали закрыть полигон и выплатить компенсацию за причинение вреда здоровью. Адвокат, представляющий интересы ответчика, просил отказать по той причине, что между выделением газов на полигоне и жалобами заявителей на здоровье отсутствует связь.