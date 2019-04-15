Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать хостелы в многоквартирных домах

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. С 1 октября этого года оказывать гостиничные услуги можно лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащением его соответствующим оборудованием.

Первоначально Госдума предлагала ввести запрет в течение десяти дней после вступления закона в силу, однако, Совфед настоял на небольшой отсрочке. Сенаторы отметили, что бизнес не успеет подготовиться к таким изменениям, а туристы лишатся уже запланированного на лето отпуска.