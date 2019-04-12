Решение суда о приостановке рассмотрения иска об отравлении детей в столичных детских садах будет обжаловано – ФБК

В Фонде борьбы с коррупцией обжалуют решение суда о приостановке рассмотрения коллективного иска родителей, чьи дети отравились в столичных детских садах. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист ФБК, которая представляет интересы пострадавших, Любовь Соболь.

«Мещанский суд Москвы вынес абсолютно беззаконное и бесстыдное решение о приостановлении дела. Оно будет обжаловано, иски будут подаваться во все доступные судебные инстанции, включая ЕСПЧ», — подчеркнула Л.Соболь.

Она отметила, что суд вынес решение о приостановке до рассмотрения уголовного дела по существу. При этом, как утверждает Л.Соболь, «уголовное дело даже не передано в суд, производство по нему фактически не ведется, а допросы потерпевших прекращены».

Она полагает, что «решение было вынесено под давлением чиновников, которые не хотят нести ответственность за массовое отравление детей в детсадах Москвы».