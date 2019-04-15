Прокуратура немецкого города Брауншвейг направила в суд обвинительное заключение в отношении экс-главы «Фольксваген»

Прокуратура немецкого города Брауншвейг направила в суд обвинительное заключение в отношении бывшего главы автоконцерна «Фольксваген» Мартина Винтеркорна. Причина расследования – так называемый «дизельный скандал».

Винтеркорн и четверо других менеджеров высшего звена обвиняются в квалифицированном обмане, а также нарушении законодательства против недобросовестной конкуренции. Лично главе «Фольксвагена» также предъявлено обвинение в злоупотреблении специальным полномочием.

Винтеркорн знал о преднамеренном нелегальном изменении программного обеспечения дизельных автомобилей в целях уменьшения значений оксида азота при проведении контрольных тестов. Они были предприняты в ноябре 2014 года и стоили 23 миллиона евро. Однако глава концерна не сообщил об этом компетентным органам в Европе и США. Напротив, «Фольксваген» рекламировал свои дизельные легковые машины как особо экологичные.

В результате по всему миру были проданы более 11 миллионов автомобилей, которые не отвечали допустимым нормам. Они почти в 40 раз превышали выбросы оксида азота. Согласно «евронорме 6» допустимы лишь 80 миллиграммов на километр.

Обманным путем глава «Фольксвагена» повысил прибыль предприятия и свой личный доход, гласит обвинение. В целом оно занимает 75 тысяч страниц. За квалифицированный обман грозит наказание от шести месяцев до десяти лет лишения свободы.

Прокуратура Брауншвейга еще не закончила расследование против других сотрудников концерна. Министерство юстиции США также обвинило Мартина Винтеркорна в нарушении американского экологического законодательства.