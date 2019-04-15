Дональд Трамп посоветовал американской компании Boeing переименовать самолеты 737 MAX

Два воздушных судна этой модели потерпели крушение в Эфиопии и Индонезии. Президент США считает, что производитель должен устранить все неисправности в лайнерах этого типа, добавить несколько дополнительных функций и провести ребрендинг.

После инцидентов с самолетами 737 MAX почти все страны мира ввели запрет на полеты этих моделей в своем воздушном пространстве. За предыдущий месяц Boeing не смогла продать ни одного лайнера типа 737.