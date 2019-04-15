Пензенский гарнизонный военный суд продлил арест 7 фигурантам дела об организации террористического сообщества Сеть*

Пензенский гарнизонный военный суд продлил арест семи фигурантам дела об организации «террористического сообщества «Сеть»* (*запрещена на территории РФ). была признана террористической. Они останутся под стражей до 6 октября.

На заседание по продлению меры пресечения Илье Шакурскому, Дмитрию Пчелинцеву и еще пятерым обвиняемым не пустили их родственников, а также журналистов. Об этом сообщает интернет-издание «7х7». Там отмечают, что в качестве причины в суде назвали отсутствие мест в зале. При этом утверждается, что на мониторах были видны пустые сидения. Тем временем адвокат Пчелинцева Олег Зайцев в интервью интернет-изданию «Медиазона» сообщил, что рассмотрение дела по существу начнется 25 апреля, процесс пройдет в открытом режиме. На прошлой неделе стало известно, что ФСБ включила «Сеть»* в список запрещенных в России террористических организаций. По версии следствия, фигуранты дела создали подпольное сообщество и намеревались совершить взрывы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в прошлом году. Параллельный процесс уже начался в Санкт-Петербурге, где на скамье подсудимых находятся Виктор Филинков и Юлий Бояршинов.

Несколько обвиняемых по делу «Сети»* ранее заявляли о пытках в свою сторону, однако в Следственном комитете и ФСБ их применение отрицают