Очередная неудача столичного Спартака вызвало немало слухов о переменах в тренерском штабе команды

Очередная неудача столичного Спартака, проигравшего на выезде Ростову, вызвало немало слухов о переменах в тренерском штабе команды.

Второе кряду поражение Спартака не только практически лишило команду шансов на Чемпионство ( отставание от лидирующего Зенита составляет уже 12 очков). Но и от зоны Лиги Чемпионов красно-белых заметно отдалило.

Впрочем, календарь оставшихся матчей дает Спартаку неплохие перспективы. Действительно, подопечные Олега Кононова в концовке турнира ни с кем из лидеров больше не сыграют. Тем не менее, веру самого тренера в Чемпионство в нынешнем сезоне разделяет все меньше и меньше поклонников команды. Зато список кандидатов, которые могут возглавить Спартак, растет день ото дня.

Некоторые, впрочем, уже успели присечь слухи на корню.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что он не вел переговоров с руководством московского «Спартака.

Согласно котировкам букмекеров, возросли шансы на то, чтобы вернуться в столичный клуб у Валерия Карпина.

А вот Федеральное агентство Новостей сообщило, что основным кандидатом на пост наставника «Спартака» в случае отставки Олега Кононова, является главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов.

Спартак за 7 туров до финиша Чемпионата Премьер Лиги занимает в турнирной таблице 5-е место.