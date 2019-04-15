Турция не будет интегрировать российские ЗРК С-400 с системами НАТО

Об этом сказал глава министерства обороны Хулуси Акар. Он отметил, что решение о покупке зенитных систем, с одной стороны, было связано с ракетной и воздушной угрозы для страны, а с другой – с отказом союзников по Альянсу предоставить альтернативу российским комплексам. Ранее в Анкаре говорили, что не откажутся от планов по закупке С-400. Первая партия систем ПВО должна поступить в страну в середине лета. США грозят санкциями за приобретение зенитных комплексов и говорят, что в этом случае могут отменить поставку в Турцию новейших истребителей Ф-35.