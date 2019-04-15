Члена столичной ОНК Павла Пятницкого, задержанного за стрельбу в городе, отпустили под подписку о невыезде

По сведениям источника ТАСС в правоохранительных органах, обвинение еще не сформулировано. Против ареста Пятницкого выступила прокуратура.

Мужчина был задержан в прошлую субботу, на него завели уголовное дело о хулиганстве. В полиции сообщили, что Пятницкий несколько раз выстрелил из травматического пистолета, находясь в автомобиле на Цветном бульваре. Он отказался от медицинского освидетельствования, но, по некоторым данным, был пьян. По статье о хулиганстве ему грозит до семи лет лишения свободы.