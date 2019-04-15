Суд в Пензе продлил арест обвиняемым по так называемому делу «Сети»* до начала октября.

Как сообщает «Радио Свобода», все семь обвиняемых продолжают отрицать свою вину. По сведениям портала Медиазона, рассмотрение дела по существу начнется через 10 дней, процесс пройдет в открытом режиме.

По версии ФСБ, фигуранты дела создали подпольную организацию, чтобы во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу дестабилизировать политическую обстановку в России. Организация «Сеть»* (запрещена на территории РФ) была признана террористической.