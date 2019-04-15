Новым владельцем Дома звукозаписи в Москве, оказалась дочь одного из бизнес-партнеров Дьяченко

Новым владельцем Дома звукозаписи в Москве, который пытались отстоять именитые деятели культуры, оказалась дочь одного из бизнес-партнеров Владимира Дьяченко. Его называли доверенным лицом премьер-министра Дмитрия Медведева.

Студии Дома звукозаписи на Малой Никитской считаются уникальными, в них до недавнего времени репетировали и записывались два легендарных оркестра под управлением Юрия Башмета и Владимира Федосеева. Однако летом прошлого года стало известно, что Дом звукозаписи переходит от медиахолдинга ВГТРК к издательству «Известия» (оно сейчас не имеет отношения к одноименной газете). Владеет издательством Управление делами президента, а возглавляет – 38-летняя Екатерина Смиренская, дочь Виталия Смиренского бизнес-партнера Владимир Дьяченко. Об этом пишет издание «Медуза». Напомню, что Дьяченко фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Там утверждалось, что на имя предпринимателя глава правительства регулярно заказывал одежду и кроссовки из зарубежных интернет-магазинов. Кроме того, Дьяченко возглавляет две компании, одна из которых значится собственником виноградников в Анапе и агрокомплекса в Курской области. ФБК предполагает, что их реальным владельцем является Медведев. Вторая фирма Дьяченко занимается обслуживанием усадьбы на Рублевском шоссе, которую называли «взяткой» премьеру со стороны бизнесмена Алишера Усманова.

Отмечу, что передача Дома звукозаписи издательству «Известия», который возглавляет дочь бизнес-партнера Дьяченко, вызвала протесты со стороны деятелей культуры. Они встали на защиту здания. Как рассказал «Эху» главред журнала «Звукорежиссер» и преподаватель кафедры звукорежиссуры ГИТИСа Анатолий Вейценфельд, есть опасения, что уникальный, самый большой в мире звукозаписывающий комплекс после смены собственника будет уничтожен.

Под петицией с просьбой не уничтожать Дом Звукозаписи подписалось уже более 60 тысяч человек.

Подробнее о расследовании «Медузы» — «Как легендарный Дом звукозаписи связан с кроссовками Дмитрия Медведева» в 18.35 в программе «Рикошет» расскажет специальный корреспондент издания Иван Голунов.