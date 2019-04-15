Заключенные смогут получать компенсацию за плохие условия содержания без жалоб в ЕСПЧ

Правительство завершает работу над соответствующим законопроектом.

Документ, подготовленный министерством юстиции во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами, должен быть готов в ближайшие недели. Он предусматривает внесение новых норм в Кодекс административного судопроизводства. Созданный национальный механизм позволит тем, кто столкнулся с нарушениями содержания в местах лишения свободы требовать компенсацию через российский суд, не обращаясь в Европейский суд по правам человека. Об этом сообщил Интерфаксу замглавы Минюста и уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Гальперин. Он подчеркнул, что нормы распространятся на все места лишения свободы, в том числе отделы полиции и изоляторы временного содержания. По его словам, подобные иски составляют самую большую категорию жалоб от граждан России в Страсбурге. Уполномоченный выразил надежду, что принятие этого законопроекта позволит снизить их количество.

Обращение в российские инстанции может не оказать гражданам реальной помощи, но при этом закрыть доступ в Европейский суд. Такое опасение высказала в эфире «Эха» зампред ОНК Москвы Ева Меркачева

Меркачева считает, что в случае введения этой инициативы государство будет пытаться схитрить.

В прошлом году стало известно о ряде случаев издевательств в российских колониях и СИЗО. Наибольший резонанс получило расследование «Новой газеты» о пытках заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии №1. После череды громких публикаций ФСИН отчиталась о всероссийской проверке подведомственных учреждений. Было выявлено около 170 нарушений, связанных с применением физической силы и спецсредств к заключенным.

Ранее президент Владимир Путин заявил о необходимости усовершенствовать уголовно-исполнительную систему и усилении общественного контроля над ней. При этом он отметил, что ломать систему не надо.