В Ингушетии силовики провели обыски у правозащитника Магомеда Муцольгова

По предварительным данным, следственные действия связаны с акцией протеста 26 марта.

Сообщение о визите силовиков Муцольгов опубликовал сегодня утром в своем «Фейсбуке». Глава движения «Машр» рассказал, что его дом в Карабулаке окружен силовиками. Позднее выяснились некоторые подробности: оказалось, что к Муцольгову пришли сотрудники Следственного комитета. Они изъяли технику и документацию, но неизвестно, что именно искали. Об этом в эфире «Эха» рассказал брат активиста, председатель ингушского отделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов.

Задержания и обыски у активистов в Ингушетии продолжаются уже не первую неделю. Они связаны с митингом против поправок в закон о референдумах, который прошел в Магасе 26 марта. Протестующие решили остаться на площади на ночь, а утром следующего дня между ними и полицейскими произошли столкновения. Позднее Следственный комитет возбудил уголовное дело о применении насилия к представителям власти и призывах к массовым беспорядкам. По подсчетам интернет-издания «Кавказский узел», с начала апреля были задержаны не меньше 40 активистов, включая нескольких лидеров протеста. Часть из них арестовали на 10 суток, другим придется провести в изоляторе два месяца. Также сообщалось о проведении силовиками рейдов по изъятию оружия у населения, но власти эту информацию не подтвердили.

Масштабные митинги против соглашения о границе с Чечней также прошли осенью прошлого года, но тогда силовики не стали проводить массовых задержаний активистов.