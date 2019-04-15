В США стартовал показ заключительного сезона одного из самых популярных телесериалов «Игра престолов»

Ожидания аудитории высоки как никогда. Финал предыдущего сезона в 2017 году посмотрели рекордные 16 с половиной миллионов зрителей. Восьмой сезон обошелся телеканалу НВО в 90 миллионов долларов.

Сериал создан по мотивам цикла романов «Песнь Льда и Пламени» Джорджа Мартина. Он говорил, что порой испытывает неловкость перед актерами

В восьмом сезоне – 6 серий. Из-за разницы во времени российские поклонники сериала смогли просмотреть его первую серию ночью. Среди тех, кто решил не спать, был студент Тимур Гадылшин.

В работе сервиса, который сегодня ночью показывал первую серию заключительного сезона «Игры престолов», произошел сбой. Причиной стала высокая нагрузка на серверы.

Накануне Роскомнадзор предупредил россиян об активизации интернет-пиратов в связи с выходом финального сезона «Игры престолов».

То, что популярность «Игры престолов» не обошла стороной и Россию, не удивляет критика «Российской газеты» Сусанну Альперину.

Почему новый сезон Игры престолов ждали десятки миллионов людей по всему миру и как Игра престолов изменила телевидение, — на эти вопросы пытается ответить британская газета «Файнэншнл Таймс»:

Последний сезон фантастической эпопеи выходит на волне ожидания, невиданной со времен Гарри Поттера. Трейлер восьмого сезона на YouTube просмотрело 50 миллионов человек. Каким образом странное художественное произведение с драконами, воинами-евнухами и живыми мертвецами захватило нашу культуру?

Часто проводят аналогии со Звездными войнами – как моделью переноса телевизионных технологий развлечения в кино. Действительно, ее успешность подтверждают Гарри Поттер, Властелин колец и ранние франшизы Марвела. Но с началом выхода первых серий Престолов ландшафт сильно изменился. Появились Нетфликс, Амазон и Эппл, а также Фейсбук со Снэпчатом. Объем контента заметно увеличился, сети конкурируют за постоянно сокращающиеся доли доступной аудитории. В ноябре позапрошлого года Амазон объявил о покупке прав на адаптацию Властелина колец в качестве перехода к производству высокобюджетной продукции с глобальной привлекательностью. Как писал журнал Variety, заказ Джеффа Безоса был прост: дайте мне другую Игру престолов. Да и потенциал самих Престолов должен инвестироваться дальше — HBO говорит о серии приквелов и еще нескольких побочных продуктах.

FT напоминает, что примерно половина из 330 основных персонажей Игры престолов оказываются убитыми мечом, огнем, ядом и разными другими способами. Отрубленные головы, вываливающиеся внутренности, обнаженные женские тела и бесконечное насилие – все это особенно впечатляет в нашу эпоху гендерной чувствительности. Газета цитирует Дэвида Саймона, одного из создателей сериала Прослушка: публика — как дети за столом, им даешь полезную еду, овощи, но они хотят только мороженного. Возможно, Престолы – это как раз такое мороженное, запретное удовольствие для инфантильного поколения, которое не хочет видеть на экране реально серьезные вещи.

Но есть и нечто большее, заключает FT. В разрозненном потоке индивидуализированного потребления редкое удовольствие – быть частью некой глобальной культурной общности. Ты просто не хочешь быть снаружи.



В России сериалы, подобные «Игре престолов» будут снимать, когда появятся платформы для их показа и люди, готовые финансировать съемки, — сказал Эху продюсер Александр Роднянский. Смотрят ли сериалы жители столицы и каковы их предпочтения? Такой вопрос на улицах Москвы задавал наш корреспондент: Большинство опрошенных мной людей признавались, что в последнее время практически не смотрят сериалы. Во многом это связанно с большой загруженностью по работе или личным делам – так, по крайней мере, рассказал Артем. По его словам, последний раз он смотрел сериалы около года назад. Адвокат Олеся, в свою очередь, также призналась, что очень редко смотрит сериалы, хотя один из них посмотрела в этом году. По ее словам, почти все саги, которые выходят в настоящее время, вряд ли смогут достичь уровня некоторых культовых сериалов, вышедших 10-15 лет назад. Тем временем несколько опрошенных москвичей, которые следят за индустрией, выразили мнение, что качественных сериалов в России почти не снимают. В частности, как считает актриса Ульяна Васькович, единственная площадка, где выходят качественный отечественный продукт – это интернет. Выпускник театрального института Данила рассказал, что при выборе сериалов пользуется советами друзей. При этом он полагает, что российские саги делают «не по уму». Только один человек из числа опрошенных сказал, что хочет в ближайшем будущем посмотреть один из российских сериалов, который показывают в интернете. Согласно выводам опроса ВЦИОМ, проведенного в прошлом году, более четверти опрошенных россиян готовы заплатить за подписку на лицензионные фильмы и сериалы.