Сенатор Рауф Арашуков, арестованный по делу об участии в преступном сообществе, вовремя подал декларацию о доходах

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката. Анна Ставицкая сказала, что Совет Федерации так и не прислал в камеру сенатора справку НДВЛ-2, поэтому он составил декларацию по памяти.

Ране говорилось, что Совфед может лишить Арашукова полномочий из-за непредоставления данных о доходах. Он оказался единственным членом верхней палаты парламента, чья декларация не появилась на сайте.

Арашуков был временно отстранен от должности сразу после задержания в конце января.