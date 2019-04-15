Столичный суд приостановил рассмотрение коллективного иска родителей, чьи дети отравились в детских садах

Как пишет в Твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, представляющая их интересы, это сделано до рассмотрения уголовного дела о производстве товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Оно было возбуждено после массового заражения детей дизентерией.

Родители утверждают, что к отравлению причастен комбинат «Конкорд», принадлежащий бизнесмену Евгению Пригожину. 16 человек требуют выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей каждому. На этой неделе интернет-издание The Bell сообщило, что Пригожин решил ликвидировать компанию «СП Конкорд».