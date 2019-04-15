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17:31, 15 апреля 2019

Проект российской системы спутникового интернета подорожал почти в два раза

Проект «Эфир», который часто называют «русским OneWeb» теперь оценивается в сумму более 530 миллиардов рублей вместо трехсот. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя «Роскосмоса». При этом не поясняется, что именно вызвало резкое подорожание. Потенциальным инвестором проекта называли Внешэкономбанк.
Первые спутники британской компании OneWeb уже вышли на орбиту в прошлом месяце. Для того, чтобы обеспечить всю планету широкополосным доступом в интернет на орбиту запустят до 650 аппаратов.



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