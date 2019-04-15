Телеканал HBO показал премьерную серию заключительного сезона знаменитого сериала «Игра престолов»

Фанаты киносаги в России могли посмотреть эпизод одновременно со всем миром. В Москве его показали в четыре часа утра.

У нас сериалы подобные «Игре престолов» будут снимать, когда появится платформа для их показа и люди, готовые финансировать съемки, — сказал Эху продюсер Александр Роднянский.

Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По некоторым данным, восьмой, последний сезон обошелся HBO в сумму свыше 90 миллионов долларов.