ФИФА оштрафовала бывшего главу Бразильской конфедерации футбола на 1 миллион швейцарских франков

В августе прошлого года Хосе Мария Марин был приговорен нью-йоркским судом к четырем годам тюрьмы по обвинению в коррупции. Расследование в отношении бывшего спортивного чиновника было связано с получением взяток в обмен на маркетинговые и телевизионные права на освещение футбольных турниров. В сообщении Международной федерации футбола говорится, что Марин нарушил статью Кодекса этики ФИФА. В связи с этим он пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с футболом.