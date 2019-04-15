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17:02, 15 апреля 2019

В Минюсте предложили выплачивать заключенным компенсации за нарушения условий содержания

Законопроект предусматривает возможность получить выплату через российский суд, не обращаясь в ЕСПЧ.
Эта инициатива может не оказать гражданам реальной помощи и закрыть им доступ в Европейский суд по правам человека, — сказала в эфире Эха зампред столичной ОНК Ева Меркачева.

Меркачева добавила, что в случае введения этой инициативы государство будет пытаться схитрить. Сейчас жалобы на плохие условия содержания заключенных в ЕСПЧ самые распространенные среди россиян.



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