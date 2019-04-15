Владимир Жириновский обжалует отказ Останкинского суда Москвы удовлетворить его иск к главе китайской редакции Financial Times. В разговоре с нашим радио лидер ЛДПР отметил, что также будет требовать отставки судьи, вынесшей такое решение.

Поводом для иска стала книга Чарльза Кловера «Черный ветер, белый снег», в которой говорится о том, что Жириновский якобы был связан с КГБ СССР. Политик требовал опубликовать опровержение и выплатить ему один миллион рублей компенсации по иску о защите чести и достоинства.